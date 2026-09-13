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Прогноза за времето - 14 септември 2026 г. (понеделник)

13 септември 2026, 16:33 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: Тhinkstock/Guliver
Прогноза за времето - 14 септември 2026 г. (понеделник)

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на Югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Рязка промяна на времето в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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