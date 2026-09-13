Заради горски пожар: Евакуираха 500 души от хърватски остров

Около 500 души са евакуирани през изминалата нощ от хърватския адриатически остров Брач заради горски пожар, съобщи агенция ХИНА, като се позова на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата. Спасителната операция е започнала снощи около 22:00 ч. (23:00 ч. българско време) след постъпване на множество сигнали за голям брой хора в западната част на острова, които се опитват да избягат от пожар, застрашаващ района около градчето Милна. В координираната операция са участвали множество плавателни съдове.

Още: Далмация се събуди в мистериозен дим: Заваляха сигнали, ето какво се оказа (ВИДЕО)

По предварителна оценка на пристанищните власти в Сплит около 200 души, сред които деца, възрастни и уязвими хора, са се намирали в животозастрашаваща ситуация заради пожара. До 4:00 ч. сутринта (местно време) са били евакуирани общо 500 души. След евакуацията служителите са продължили да претърсват обхванатия от пожара крайбрежен район на острова със спасителни лодки, оборудвани с прожектори.

Още: Голям пожар в Хърватия: Гори фабрика, половината работници са успели да се спасят (ВИДЕО)

Остров Брач се намира в централната част на хърватското крайбрежие на Адриатическо море, непосредствено срещу град Сплит. До острова се стига с ферибот от Сплит, като пътуването е около 45 минути. Площта на острова е около 395 кв. км, което го прави най-големият остров в Далмация и третият по големина в Адриатическо море.