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Заради горски пожар: Евакуираха 500 души от хърватски остров

13 септември 2026, 15:43 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Заради горски пожар: Евакуираха 500 души от хърватски остров

Около 500 души са евакуирани през изминалата нощ от хърватския адриатически остров Брач заради горски пожар, съобщи агенция ХИНА, като се позова на Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата. Спасителната операция е започнала снощи около 22:00 ч. (23:00 ч. българско време) след постъпване на множество сигнали за голям брой хора в западната част на острова, които се опитват да избягат от пожар, застрашаващ района около градчето Милна. В координираната операция са участвали множество плавателни съдове.

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По предварителна оценка на пристанищните власти в Сплит около 200 души, сред които деца, възрастни и уязвими хора, са се намирали в животозастрашаваща ситуация заради пожара. До 4:00 ч. сутринта (местно време) са били евакуирани общо 500 души. След евакуацията служителите са продължили да претърсват обхванатия от пожара крайбрежен район на острова със спасителни лодки, оборудвани с прожектори.

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Остров Брач се намира в централната част на хърватското крайбрежие на Адриатическо море, непосредствено срещу град Сплит. До острова се стига с ферибот от Сплит, като пътуването е около 45 минути. Площта на острова е около 395 кв. км, което го прави най-големият остров в Далмация и третият по големина в Адриатическо море.

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Хърватия евакуация горски пожар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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