Дронът край Примороско е руски: Военният министър очаква в събота две антидрон системи (ВИДЕО)

Дронът край Приморско от вчера е руски, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Плевен във връзка с безпилотният летателен апарат край Приморско, за който разследващият сайт Bird.bg е категоричен - дронът е руски "Орлан-10". По думите на министъра става въпрос за разузнавателен дрон, без военна част, който е руско производство и е използван от руските Въоръжени сили.

"Най-вероятно течението го е довлякло на наша територия", каза още Стоянов. За другите два случая на българския бряг от вчера - военният министър каза, че пак има части от разузнавателен дрон и двигател на ракета.

"Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100%. Рискове съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма", увери Стоянов.

Снимка: Министерство на отбраната

България чака антидрон системи

Министърът на отбраната увери, че Министерство на отбраната не бездейства.

"Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде небоходимо технологхично време да бъде обучен състава", каза още военният министър.

Той анонсира, че след това се очакват още две антидрон системи, чието въвеждане в експлоатация също ще отнеме време. ОЩЕ: Само за вчера: Три ситуации с дрон на Българското Черноморие (СНИМКИ)

Чакаме отговор от Украйна за дрона край Кардам

От думите на министъра стана ясно, че все още страната ни не е получила отговор от Украйна.

"Надяваме се възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Отговорът, който беше получен, беше, че целенасочено не са изпращали дрон към територията на България. Никой в България не е твърдял и обратното. Възможно е наистина дронът да не е целенасочено изпратен. Възможно е да има въздействие от страна на GPS системата и отказ в системата за управление", смята Стоянов.

Той уточни, че случаят вече е под юрисдикцията на Военна прокуратура. "Ние продължаваме да работим с набавяне на необходимите елементи, за да се опитаме да извлечем информация за координатите, през които е преминал дронът", добави още Стоянов. ОЩЕ: НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 11.08.26 - България поиска от Киев информация за разбилия се край Кардам дрон дрон