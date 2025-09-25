Прогноза за времето - 26 септември (петък)

През следващото денонощие облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. През нощта ще духа слаб и умерен, а утре в Източна България и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните - между 18 и 23 градуса. В София минималната температура ще бъде около 12 градуса, максималната – около 18 градуса.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра - около 7 градуса.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 19 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: четири дни преди първа четвърт.

Източник: meteo.bg