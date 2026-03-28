Прогноза за времето - 29 март 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден, 29 март? В неделя времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България. През нощта и в сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 1°, максималната – около 9°.

В планините

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Източник: meteo.bg