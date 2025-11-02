Прогноза за времето - 3 ноември 2025 г. (понеделник)

Вижте каква ще бъде прогнозата за времето за първия работен ден от месец ноември 2025 г. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София - около 6°. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Следобед от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София - около 19°.

В планините и по Черноморието

В планините ще бъде предимно слънчево. Следобед от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg