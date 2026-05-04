"Срам за политиците": Българското агнешко вече е лукс

04 май 2026, 13:07 часа 549 прочитания 1 коментар
"Българското агнешко се превръща в лукс. Това е най-големият срам за всички политици, управлявали Министерството на земеделието в последните 15-20 години. България от традиционен износител на агнешко стана вносител, и то на месо с недобро качество." Това каза пред БНР Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Формулата за промяна е ясна, отдавна сме я предложили. Въпросът е има ли политическа воля тази промяна да стане факт, подчерта той и декларира, че са готови с пакет от законодателни предложения към новата власт.

"Това е реалната цена. Тя кореспондира с това какво се случва в животновъдството. Ако трябва да кажем дали е нормална – не, не е нормална! Цената е адекватна спрямо това, което се случва, но не е нормална", коментира Симеон Караколев за цената на агнешкото месо преди Гергьовден.

Имаме тежък пазарен дефект – голяма асиметрия в ценообразуването по веригата на доставка – от фермата до щанда, и той вреди на двете крайни звена – на производителите и на потребителите, изрази мнение животновъдът.

"Тези две звена цялата политика на държавата е доведена дотам да ги смаже – и едното, и другото. Смазваме производителите, смазваме и потребителите, защото нямаме абсолютно никакви алтернативи." Българското мляко е напът да стане луксозно, но все още има фермери, които гледат животни на инат, заяви Караколев.

"Ако държавата не предприеме много спешно мерки, с които да облекчи административната тежест, да стимулира кооперирането, да създаде къси вериги на доставки, от догодина българското мляко няма да го има! В момента 50% от млечните продукти, които ядем, не са с българско мляко."

Ивелин Стоянов Редактор
