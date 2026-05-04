Социалните партньори похвалиха министър Хасан Адемов

Министърът на труда и социалната политика (МТСП) Хасан Адемов и неговият екип проведоха заключителна среща с ръководствата на национално представителните работодателски и синдикални организации. Целта на срещата беше да се обобщи работата на МТСП в мандата на служебния кабинет. Социалните партньори дадоха висока оценка на действията на министър Адемов и екипа за недопускане на използването на социалната система като инструмент за контролиране на вота. “Оттук нататък всяко правителство трябва да се ангажира с темата. Гражданите и бизнесът трябва да знаят, че осигурителните и социални плащания, както и подпомагането по европейски програми, не зависят от начина, по който гласуват.

Още: Абсурден е изборът между хляба и бюлетината

Това беше нашата цел, надявам се, че се справихме“, обясни министър Адемов.

НСИ да изчислява издръжката на живот

Снимка МТСП

Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, по която вече години не може да бъде намерен консенсус между синдикати и работодатели, беше една от централните теми на дискусията.

Още: Социалният министър с обръщение към Радев: Да не реже доходите и пенсиите

“Трябва да се направи всичко възможно този въпрос да се реши до месец юли“, категоричен бе министър Адемов. Той обобщи усилията на МТСП в тази посока и се ангажира да предаде на следващия министър всички предложения и препоръки, които да улеснят процеса.

Адемов допълни, че ще даде препоръка да бъде направена промяна в Закона за Националния статистически институт, с която да му се възложи да изчислява индекс за издръжка на живот.

Още: Без забавяне на пенсиите заради почивни дни: Ново предложение