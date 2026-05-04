Социалните партньори похвалиха министър Хасан Адемов

04 май 2026, 13:24 часа 552 прочитания 0 коментара
Министърът на труда и социалната политика (МТСП) Хасан Адемов и неговият екип проведоха заключителна среща с ръководствата на национално представителните работодателски и синдикални организации. Целта на срещата беше да се обобщи работата на МТСП в мандата на служебния кабинет. Социалните партньори дадоха висока оценка на действията на министър Адемов и екипа за недопускане на използването на социалната система като инструмент за контролиране на вота. “Оттук нататък всяко правителство трябва да се ангажира с темата. Гражданите и бизнесът трябва да знаят, че осигурителните и социални плащания, както и подпомагането по европейски програми, не зависят от начина, по който гласуват.

Това беше нашата цел, надявам се, че се справихме“, обясни министър Адемов.

НСИ да изчислява издръжката на живот

Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, по която вече години не може да бъде намерен консенсус между синдикати и работодатели, беше една от централните теми на дискусията.

“Трябва да се направи всичко възможно този въпрос да се реши до месец юли“, категоричен бе министър Адемов. Той обобщи усилията на МТСП в тази посока и се ангажира да предаде на следващия министър всички предложения и препоръки, които да улеснят процеса.

Адемов допълни, че ще даде препоръка да бъде направена промяна в Закона за Националния статистически институт, с която да му се възложи да изчислява индекс за издръжка на живот.

Социална политика НСТС Хасан Адемов контролиран вот
Спасиана Кирилова Редактор
