Регионалният министър със смущаваща информация за свлачището край Смолян

Служебният регионален министър Николай Найденов изнесе смущаваща информация за свлачището между Пампорово и Смолян, а именно, че то никога не е било изследвано, защото не е давало индикации, че там има свлачищни процеси, предаде БНТ. От думите на министъра стана ясон, че за това свлачище и в момента няма нищо, дори то не е в официалния списък на свлачищата, нито е имало мониторингова програма.

"Това не е безхаберие и не е пропуск", коментира още той.

Според него в най-оптимистичния вариант възстановяването на пътя може да отнеме 6 месеца, в по-песимистичен вариант и 2 години.

Най-вероятната причина

Министърът обяви най-вероятната версия за свличането на земната маса - става въпрос за преовлажняване. Тепърва обаче ще се изчислява дали това преовлажняване е резултат от обилните валежи, които последните няколко месеца паднаха в региона.

"Има едно силно преовлажняване на района на земните маси, което е довело до избухването на такова огромно свлачище и така бързо да се развие", добави още министърът.

От Националния институт по метеорология и хидрология на няколко пъти през последните 4 месеца издаваха оранжев и червен код за опасни валежи, а те надхвърлиха и месечните норми.

Междувременно експертите ще проверят и дали това преовлажняване се дължи на язовира на "Напоителни системи", който се намира в района на свлачището.