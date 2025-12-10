Любопитно:

Промени в движението по АМ “Струма“ в Кюстендилско

10 декември 2025, 15:38 часа 222 прочитания 0 коментара
Промени в движението по АМ “Струма“ в Кюстендилско

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци по АМ “Струма“ в област Кюстендил. На 11 декември (четвъртък) и 12 декември (петък) от 8 ч. до 17 ч. ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка между 37-ми и 56-ти км на АМ “Струма“. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в платното за София, като превозните средства ще преминават в активната. На 12 декември (петък) от 8 ч. до 15 ч. временно ще се променя организацията на движение на АМ “Струма“ за гаранционен ремонт на фуга на съоръжението при 68-и км в платното за София.

Ще е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. Целта на дейностите е повишаване безопасността на движение през зимните месеци.

Снимка БГНЕС

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АПИ АМ Струма промени в движението затруднено движение
