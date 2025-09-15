Промяна в минималните температури. Времето утре - 16 септември 2025 г.

На 16 септември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°. През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад. Атмосферното налягане ще се понижава и след обяд вече ще е по-ниско от средното за месеца, показва прогнозата за времето.

Разходка в планината

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

Слънчево над морето

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: БГНЕС