Как децата на родните знаменитости посрещнаха първия учебен ден (СНИМКИ)

15 септември 2025, 15:59 часа 0 коментара
С настъпването на 15 септември, улиците отново се изпълниха с детски усмивки, пъстри букети и развълнувани родители. Първият училищен звънец ознаменува началото на новата учебна година и донесе със себе си трепет, очакване и много емоции – както за най-малките, които за първи път ще прекрачат прага на класната стая, така и за по-големите ученици, поели смело по пътя на знанието.

Особено внимание предизвикаха децата на родните ни знаменитости, които не пропуснаха да качат снимки от специалния ден за своите малчугани.

Ето ги звездните ученици

Риалити звездата Златка Райкова изпрати своя първолак на училище - Благой. Детето позира за снимка с широка усмивка, а в ръцете си държи голям букет за класния си ръководител. Синът на Златка беше облечен в елегантна униформа, която включва и вратовръзка. 

За първи път училищния праг прекрачи и дъщерята на актьора Наум Шопов, която отива в предучилищна група. Припомняме, че в началото на лятото той и половинката му Теа осъществиха своя голяма мечта, с която имат възможност да пътуват заедно, без да се разделят. 

Джулиана Гани също споделя радостта си от това да види по-големия си син като ученик. Джулката качи няколко кадъра на Давид, от които можем да забележим вълнението на детето в първия учебен ден. 

Първият училищен звънец удари и за дъщерята на Орлин Павлов, а момичето влезе в училищния двор с усмивка и кокетна рокля.

С много емоции Андрей Арнаудов също изпрати сина си на училище, като в социалните мрежи показа семейна снимка преди тържеството. 

Поредно ново пътешествие в образованието предстои и за дъщерята на Сашо Кадиев и внучка на Кетето Евро. На днешния 15-ти септември малката Кати започва трети клас. 

