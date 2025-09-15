Войната в Украйна:

Война на НАТО с Русия нарече Медведев безполетната зона в Украйна

15 септември 2025, 13:48 часа 225 прочитания 0 коментара
Война на НАТО с Русия нарече Медведев безполетната зона в Украйна

Висшият служител на Кремъл Дмитрий Медведев предупреди, че установяването на безполетна зона в Украйна и позволяването на съюзниците от НАТО да свалят руски дронове ще означава „война на НАТО с Русия“, съобщи Маями Херълд. Медведев е заместник-председател на Съвета за сигурност към руския президент Владимир Путин.

В публикация в Telegram, първоначално на руски, Медведев заяви, че „осъществяването на провокативната идея, измислена от Киев и други идиоти за създаване на 'безполетна зона над Украйна', заедно с позволението на страните от НАТО да свалят нашите дронове, означава само едно — война на НАТО с Русия“.

„Нещата трябва да се наричат с истинските им имена!“ добави Медведев, бивш президент и премиер на Русия. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
война Украйна руски дронове информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес