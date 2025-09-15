Войната в Украйна:

15 септември 2025, 15:39 часа
"За момента Варфоломеев е най-добрата в света, но Стилияна може да я победи. Трябва ни още малко"

Стилияна Николова и нейната треньорка Валентина Иванов получиха наградите съответно за спортист и треньор на месец август. На Световното първенство по художествена гимнастика в Бразилия родната грация завоюва пет отличия - четири сребърни и едно бронзово, които донесоха на дуото пореден приз. На пресконференцията при награждаването Иванова отбеляза, че Дария Варфоломеев е най-добрата в света, но Стили може да я победи, тъй като на българката ѝ трябва още малко.

Следващата цел на Стили е топ 3 на Световното догодина

"Започваме лагер на Белмекен три седмици и започваме работа за новия сезон. Следващата година Световното първенство е в Германия, а Европейското във Варна. Ще бъде изключително трудно и ще бъдат раздадени три квоти на медалистките в многобоя. Конкуренцията в момента е огромна. Следващото Световно първенство ще бъде изключително тежко, но нашата цел е да бъдем сред най-добрите", каза Валентина Иванова.

Стилияна Николова

"Много благодаря за отдадената чест и уважение още веднъж. Изключително съм щастлива да бъда днес тук отново. Искам да благодаря на г-жа Иванова за цялата работа, целия труд и вярата в мен", заяви Стилияна Николова, която не пропусна да благодари още на федерацията и на близките си..

"И двете сме си направили равносметка за последното състезание. Не случайно Стилияна Николова е на второ място, в този момент Даря Варфоломеев е най-добрата гимнастичка в света, а ние имаме още какво да работим, за да станем първи. Ние допуснахме грешки в Рио, а по новия правилник една грешка е доста показателна и дава доста голямо отражение в класирането", каза още треньорката. Дария може да бъде победена, но на нас ни трябва още малко, за да се случи. Надявам се да се случи", завърши Иванова.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Валентина Иванова Стилияна Николова
