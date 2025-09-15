"За момента Варфоломеев е най-добрата в света, но Стилияна може да я победи. Трябва ни още малко"

Стилияна Николова и нейната треньорка Валентина Иванов получиха наградите съответно за спортист и треньор на месец август. На Световното първенство по художествена гимнастика в Бразилия родната грация завоюва пет отличия - четири сребърни и едно бронзово, които донесоха на дуото пореден приз. На пресконференцията при награждаването Иванова отбеляза, че Дария Варфоломеев е най-добрата в света, но Стили може да я победи, тъй като на българката ѝ трябва още малко.

Следващата цел на Стили е топ 3 на Световното догодина

"Започваме лагер на Белмекен три седмици и започваме работа за новия сезон. Следващата година Световното първенство е в Германия, а Европейското във Варна. Ще бъде изключително трудно и ще бъдат раздадени три квоти на медалистките в многобоя. Конкуренцията в момента е огромна. Следващото Световно първенство ще бъде изключително тежко, но нашата цел е да бъдем сред най-добрите", каза Валентина Иванова.

"Много благодаря за отдадената чест и уважение още веднъж. Изключително съм щастлива да бъда днес тук отново. Искам да благодаря на г-жа Иванова за цялата работа, целия труд и вярата в мен", заяви Стилияна Николова, която не пропусна да благодари още на федерацията и на близките си..

"И двете сме си направили равносметка за последното състезание. Не случайно Стилияна Николова е на второ място, в този момент Даря Варфоломеев е най-добрата гимнастичка в света, а ние имаме още какво да работим, за да станем първи. Ние допуснахме грешки в Рио, а по новия правилник една грешка е доста показателна и дава доста голямо отражение в класирането", каза още треньорката. Дария може да бъде победена, но на нас ни трябва още малко, за да се случи. Надявам се да се случи", завърши Иванова.

