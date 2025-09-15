Литва може да е прикрила нахлуване на руски дронове в своето небе, когато те навлязоха в Полша

Мащабът на руските действия срещу НАТО в нощта на 9 срещу 10 септември, когато най-малко 19 дрона нахлуха в полското въздушно пространство, може да е бил още по-голям. Саулюс Сквернелис, който е бивш председател на литовския парламент, заяви, че Комисията по национална сигурност и отбрана скоро ще разследва дали руски безпилотни летателни апарати са влезли и в небето над Литва по същото време. Вилнюс също е член на НАТО - от 2004 г., когато се присъедини и България.

Германският таблоид Bild по-рано съобщи, че руски дронове може да са навлезли на литовска територия миналата седмица. Информацията сочи, че на 10 септември два неидентифицирани летящи обекта са нахлули в литовското въздушно пространство. Местните въоръжени сили обаче заявиха, че не могат да потвърдят тези данни.

Бивш председател на литовския парламент обвини министъра на отбраната

Сквернелис отбеляза, че ако навлизането на дроновете наистина е било скрито, отговорност за това носи министърът на отбраната Довиле Шакалиене. Тя е един от най-големите поддръжници на Украйна в ЕС.

"Въоръжените сили са отрекли информацията, но ние знаем, че въоръжените сили отричат или мълчат само по волята или по указание на министър Шакалиене. Това, което се случва в Министерството на отбраната, е станало публична тайна. Те оказват натиск върху военните, принуждавайки ги да правят това, което им се казва, включително генералите, така че информацията да се филтрира, за да не се накърни имиджът на министъра“, заяви Сквернелис.

Той е от партия Съюз на демократите "За Литва", а Шакалиене (на заглавната снимка) - от Социалдемократическата партия.

Снимка: Getty Images

Той добави, цитиран от "Европейска правда", че укриването на информация и неадекватните реакции на заплахите са "сериозна опасност за сигурността на нашето общество".

Руски дронове в Полша и Румъния

По време на руската атака срещу Украйна в нощта на 9 срещу 10 септември руски дронове са нарушили полското въздушно пространство 19 пъти. Последните данни сочат, че отломки от тези машини са били открити в 17 населени места в пет полски войводства, като повечето от тях – 10 – са били свалени в Люблинското войводство.

На този фон Северноатлантическият алианс реши да стартира операция под името „Eastern Sentry“ ("Източен страж") с цел укрепване на източния си фланг.

Руски дрон нахлу и в румънското въздушно пространство дни след инцидента в Полша: Руски дрон и над Румъния: Два изтребителя F-16 излетяха заради ново нарушаване на въздушното пространство.

Що се отнася до Литва, неведнъж в небето ѝ са навлизали руски безпилотни летателни апарати: