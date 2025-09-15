Преди еврото: Банкнотите в обращение намаляват сериозно

Банкнотите в обращение в България намаляват с 9 на сто от началото на настоящата година до общо 556,78 млн. броя към края на август 2025 година, става известно от най-новите данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на миналата 2024 година банкнотите в обращение са възлизали на 611,06 млн. броя или с 54,2 млн. повече спрямо настоящия брой.

Най-нисък брой от две години и половина

Броят на купюрите, циркулиращи в българската икономика, е най-нисък от близо две години и половина. За последно банкнотите в обращение са били по-малко през месец март 2023 година, когато количеството е достигало 556,69 млн. броя.

На месечна база броят на банкнотите намалява с 0,76 на сто през август спрямо края на юли.

Най-многобройни у нас са купюрите от 50 и 100 лева, достигащи съответно 225,17 млн. броя и 138,21 млн. броя.

Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 27,7 млрд. лева към края на август тази година, като намалява с близо 9 на сто от началото на годината. За сравнение, към края на декември 2024 година банкнотите са били на стойност от 30,4 млрд. лева или с 2,7 млрд. лева повече.

Стойността на банкнотите в обращение е най-ниска от две години насам, като за последно е била отчетена по-ниска стойност през август 2023 година – 27,4 млрд. лева.

На месечна база стойността на банкнотите в обращение намалява през август с 432,2 млн. лева или 1,5 на сто спрямо края на предходния месец юли.

Най-висока стойност в състава на банкнотите имат купюрите от 100 и 50 лева, достигайки съответно 13,8 млрд. лева и 11,2 млрд. лева.

Монети

Броят на разменните монети в обращение възлиза на 3,38 млрд. към края на август, а стойността им достига 629 млн. лева. Монетите нарастват от началото на годината и като брой и като стойност.

За сравнение, към края на миналата година в обращение е имало 3,33 млрд. броя монети с обща стойност 624,5 млн. лева.