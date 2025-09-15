Войната в Украйна:

Книгата "Скандинавското кино - стилове и мотиви": Как Скандинавия става значима част от световната киносцена

15 септември 2025, 15:21 часа 168 прочитания 0 коментара
Книгата "Скандинавското кино - стилове и мотиви": Как Скандинавия става значима част от световната киносцена

На 13 октомври от 18:30 ч. в NEXUS space (Княз Борис I 121) ще бъде представена книгата "Скандинавското кино - стилове и мотиви" на младата авторка Мирела Василева. Изследването запознава читателите с филмовата продукция на Швеция, Дания и Норвегия от зората на нямото кино до наши дни. Проследени са историческото и културното развитие на скандинавските държави, довели до култивирането на силни национални кинематографии, чието присъствие не се свежда само до няколко международно наградени филма, а до изграждането на творческа среда, която позволява на много автори да създават качествени кино и културни проекти, допринасящи за налагането на Скандинавия като един от най-разпознаваемите участници на световната киносцена.

Още: Последна прожекция за сезона на филма "Аз съм тук": Изкуството няма възраст

След кратък преглед на историческото развитие на трите държави (те не следва да се бъркат с нордическите държави, които освен тях включват и Финландия, и Исландия) в книгата е разгледан начинът, по който характерните особености и светоусещането на скандинавските народи оказват влияние върху тяхното изкуство и в частност върху киното. Представена е организацията на кинопроцесите в различните страни и нейтото отражение върху работата на най-значимите имена в отделните кинематографии.

Избраният подход свързва различните теми с името на отделен режисьор, чиято филмография най-добре въплъщава еволюцията на сюжетите.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сред представените в книгата режисьори се открояват имената на: Петер Люке-Сеест, Расмус Брейстайн, Танкред Ибсен, Арне Скуен, Нилс Гауп, Йоаким Триер (норвежкото кино); Ингрид Бергман, Рой Андершон, Бо Виденберг, Ян Троел, Вилгот Шоман, Рубен Йостлунд (шведско кино); Бенждамин Кристенсен, Алис О’Фредерикс, Карл Теодор Драйер, Биле Аугуст, Ларс фон Триер, Томас Винтерберг, Никълъс Уиндинг Рефн, Сузане Биер (датско кино).

За Мирела Василева

Снимка: Мирела Василева, личен архив

Мирела Василева е родена в София през 1987 г. През 2011 г. завършва НАТФИЗ специалност кинознание, като тема на дипломната ѝ работа е филмографията на датския режисьор Ларс фон Триер.

Още: Прочутият Тони Сервило лично ще представи "Помилване" на Синелибри

През годините пише статии и провежда лекции за студенти и любители с фокус върху европейското и най-вече скандинавското кино. Участва в уъркшопи по кинокритика на различни кинофестивали като FEST (Еспино, Португалия), Generator (Страсбург, Франция) и Saraevo Film Fest (Босна и Хецеговина), където е част от Talant Campus през 2018.

През 2019 г. интересът ѝ към скандинавското кино и желанието за популяризирането му, както в публична, така и в академична среда я отвежда в ЮЗУ "Неофит Рилски", където започва докторантура с дисертация на тема "Жанрове и стилове в съвременното скандинавско кино", книгата, която ще бъде представена на 13 октомври от 18:30 ч. в Nexus space (Княз Борис I 121).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
книги кино скандинавско кино Мирела Василева
Още от Книги
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес