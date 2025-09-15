Книгата "Скандинавското кино - стилове и мотиви": Как Скандинавия става значима част от световната киносцена

На 13 октомври от 18:30 ч. в NEXUS space (Княз Борис I 121) ще бъде представена книгата "Скандинавското кино - стилове и мотиви" на младата авторка Мирела Василева. Изследването запознава читателите с филмовата продукция на Швеция, Дания и Норвегия от зората на нямото кино до наши дни. Проследени са историческото и културното развитие на скандинавските държави, довели до култивирането на силни национални кинематографии, чието присъствие не се свежда само до няколко международно наградени филма, а до изграждането на творческа среда, която позволява на много автори да създават качествени кино и културни проекти, допринасящи за налагането на Скандинавия като един от най-разпознаваемите участници на световната киносцена.

След кратък преглед на историческото развитие на трите държави (те не следва да се бъркат с нордическите държави, които освен тях включват и Финландия, и Исландия) в книгата е разгледан начинът, по който характерните особености и светоусещането на скандинавските народи оказват влияние върху тяхното изкуство и в частност върху киното. Представена е организацията на кинопроцесите в различните страни и нейтото отражение върху работата на най-значимите имена в отделните кинематографии.

Избраният подход свързва различните теми с името на отделен режисьор, чиято филмография най-добре въплъщава еволюцията на сюжетите.

Сред представените в книгата режисьори се открояват имената на: Петер Люке-Сеест, Расмус Брейстайн, Танкред Ибсен, Арне Скуен, Нилс Гауп, Йоаким Триер (норвежкото кино); Ингрид Бергман, Рой Андершон, Бо Виденберг, Ян Троел, Вилгот Шоман, Рубен Йостлунд (шведско кино); Бенждамин Кристенсен, Алис О’Фредерикс, Карл Теодор Драйер, Биле Аугуст, Ларс фон Триер, Томас Винтерберг, Никълъс Уиндинг Рефн, Сузане Биер (датско кино).

За Мирела Василева

Снимка: Мирела Василева, личен архив

Мирела Василева е родена в София през 1987 г. През 2011 г. завършва НАТФИЗ специалност кинознание, като тема на дипломната ѝ работа е филмографията на датския режисьор Ларс фон Триер.

През годините пише статии и провежда лекции за студенти и любители с фокус върху европейското и най-вече скандинавското кино. Участва в уъркшопи по кинокритика на различни кинофестивали като FEST (Еспино, Португалия), Generator (Страсбург, Франция) и Saraevo Film Fest (Босна и Хецеговина), където е част от Talant Campus през 2018.

През 2019 г. интересът ѝ към скандинавското кино и желанието за популяризирането му, както в публична, така и в академична среда я отвежда в ЮЗУ "Неофит Рилски", където започва докторантура с дисертация на тема "Жанрове и стилове в съвременното скандинавско кино", книгата, която ще бъде представена на 13 октомври от 18:30 ч. в Nexus space (Княз Борис I 121).