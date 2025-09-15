Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ “Тракия“

На 17 и 18 септември (сряда и четвъртък), от 9 ч. до 19 ч. движението при 33-и км на АМ “Тракия“ и в двете посоки ще се осъществява в активните ленти и ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение в участъка на територията на Софийска област е за изграждането на “прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.