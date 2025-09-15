Почина отец Иван от Нови хан – духовникът, който десетилетия наред беше символ на добротата и състраданието към най-уязвимите хора в обществото. Новината беше потвърдена от кмета на село Якимово Георги Георгиев пред Нова телевизия.

Отец Иван стана известен със своята всеотдайна мисия да помага на бездомни, сираци и семейства, изпаднали в тежка житейска криза. С лични усилия и с подкрепата на дарители той изграждаше приюти и купуваше къщи в района, където настаняваше хора в нужда, давайки им подслон, храна и надежда. Мнозина са признателни, че именно благодарение на него са успели да започнат нов живот. Още: Асеновград събира помощи за отец Иван от Нови Хан

Кметът Георгиев подчерта, че въпреки сериозните здравословни проблеми през последните години, отец Иван не спирал да посещава Якимово и да следи отблизо как се развиват хората, на които е помогнал. "От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда. През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората", заяви той.

С кончината на отец Иван България губи духовник, който се превърна в пример за милосърдие и истинска човещина. Екипът на Actualno.com изразява своите съболезнования на близките на отеца.