Меси пробва "паненка", но не сполучи: Интер Маями бе разгромен в МЛС (ВИДЕО)

В 26-ия си мач от американската МЛС Интер Маями загуби от Шарлът ФК с 0:3. Това е втората поредна загуба с класически резултат за възпитаниците на Хавиер Масчерано, като преди две седмици те загубиха финала на Купата на лигите от Сиатъл Саундърс. Равносметката след последния мач на Интер Маями е почти месец без победа в МЛС и пропусната дузпа от Лео Меси.

Меси пропусна „паненка“

Легендарният аржентинец опита да изпълни наказателния удар в стил „паненка“, но вратарят на Шарлът разчете намеренията му. Така неговият тим изпада в миникриза. Интер Маями е на осмо място в МЛС след 26 мача, в които записа 46 точки. Последната им победа е на 17 август с 3:1 срещу ЛА Галакси. Оттогава в МЛС те имат равен с ДС Юнайтед и вчерашната загуба от Шарлът. А междувременно загубиха и финала за Купата на лигите. Следващият мач за Интер Маями е на 17-и септември срещу Сиатъл Саундърс.

Още: Меси задмина Роналдо във важна класация за спора кой е №1

MESSI WORLD CLASS PANENKA 🤯 pic.twitter.com/9yppFlPJS9 — Hater Central (@TheHateCentral) September 14, 2025

Меси има история с пропуските от дузпа

Интересното е, че Лео Меси, считан от мнозина за най-великия играч за всички времена, има история с пропуски именно от дузпа. И то в критични моменти. Някои от най-известните пропуски на Меси от дузпа са за Барса в Шампионската лига срещу Челси през 2012 година, срещу Манчестър Сити през 2015 година и срещу ПСЖ през 2021 година. За Аржентина пропуска на Мондиал 2018 срещу Исландия, на Мондиал 2022 срещу Полша и на финала на Копа Америка през 2016 година срещу Чили, когато аржентинците губят.

Още: Направиха статуя на Меси (СНИМКИ)