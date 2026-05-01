Финансовият отчет на Берое под лупа: Фенове сигнализират за неточности и скрити трансфери

Годишният финансов отчет на Берое за 2025 г. предизвика бурни реакции в привържениците на клуба. Феновете сигнализират за финансова неточност в документите на зелено-белите. Липсва информация за регистрирани приходи от трансфери на играчи през изминалата година.

Мистериозна "нула" в отчета след трансфера на Леандро Годой

Заралии продадоха най-резултатния си играч Леандро Годой на ЦСКА през август 2025 г., но не са вписани никакви приходи от трансфера му. За сравнение в отчета за 2024 г. в графата "права на играчи" е записана сумата 1 577 000 лв., а за миналата е "нула". Тазгодишният трансфер изненадва и с липсата на графа “Приходи от трансфери”, както и няма данни за постъпления от продажба на нематериални активи, нито печалба от такива. Документално Берое няма нито един лев трансферен приход през 2024–2025 г.

От Годишния финансов отчет разбираме, че през 2025 г. зелено-белите отбелязват троен ръст в загубите спрямо 2024 г, когато те са възлизали на сумата от 0,760 млн. Клубът приключва годината с 2,317 млн. лева загуба, което ги поставя в състояние на свръхзадлъжнялост.

