Протести до дупка: Жителите на село Белица блокират републикански път

Жителите на село Белица излизат на протест на 4 октомври (събота) и ще блокират републикански път от 12 до 13:00 часа. Причината е крайно опасното състояние на пътя в отсечката между селата Бърдо и Белица. „Дълбоките и многобройни дупки, липсата на маркировка и рушащата се настилка, създават ежедневен риск за живота и здравето на хората. През зимата пътят може да стане напълно непроходим. Пътят не е цялостно ремонтиран от 20 г.“, обясняват организаторите на протеста.

През годините хората многократно са подавали жалби и сигнали, включително до прокуратурата, министъра на регионалното развитие, кметове и омбудсман. Те напомнят, че в свой отговор институцията на Омбудсмана потвърждава, че от 2017 г. постъпват жалби за същия път, и че състоянието му е изключително тревожно.

Жителите настояват за спешно изкърпване и обезопасяване на пътя в участъка Бърдо–Белица, докато се реализира проектът за основен ремонт. Те призовават АПИ, Областно пътно управление – София, както и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за незабавни действия.