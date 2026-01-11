Новините: Най-важното за деня, 11 януари

Редакционният екип ви изпраща най-важните новини за изминалия ден, 11 януари.

ВРЕМЕННА МЯРКА ИЛИ УДАР ПО ПАЗАРНАТА КОНКУРЕНЦИЯ: ЗАКОНЪТ НА ПЕЕВСКИ ЗА ХРАНИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ

Ако целта на предложението на санкциония по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде затегнат контролът върху надценките на основни продукти, това би могла да е само кратко временна мярка за 3-6 месеца. Това заяви пред Actualno.com икономистът Румен Гълъбнов за предложение на ДПС-НН да спасяват пенсионерите със Закон за евтините храни.

ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА ПРЕЗ 2026 Г., БИЗНЕСЪТ ТЪРСИ СТРОИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И ЛЕКАРИ

Българските фирми, които имат намерение да наемат нов персонал в следващите 12 месеца, намаляват в сравнение с миналата година. Спадът на компаниите, търсещи служители, е с над 5400 фирми спрямо данните от миналата година.

СЪС ЗАПЛАХА ЗА ОЩЕ ПРОТЕСТИ, GEN Z С НОВИ ИСКАНИЯ: СТИПЕНДИИ КОЛКОТО МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА И ПРЕМАХВАНЕ НА ТАКСИТЕ

Студентите от протестите през декември с нови условия към държавата. След като вчера изтече срокът, който бяха дали да се вземат решения, свързани с промените в Изборния кодекс и редакцията на измененията в конституцията, свързани със служебните кабинети, младите хора решиха да удължат ултиматума. Нещо повече - да поставят нови искания.

ЕДНА ПАРТИЯ ДА ПОЛУЧИ ВЛАСТТА: АСЕН ВАСИЛЕВ ОБЯВИ КОГА ОЧАКВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИТЕ

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка.

„КИТАЙСКА СТЕНА И ПИРАМИДИ“: БЛОКИРАХА ПРОТЕСТИРАЩИ ДА НЕ СИ ИЗХВЪРЛЯТ БОКЛУКА ПРЕД СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Десетки протестиращи бяха блокирани и недопуснати на протест пред столичната улица „Московска“ 33, където се намира сградата на Столична община. Демонстранти се събраха от столичните квартали „Люлин“, „Подуяне“ и „Красно село“, където кризата с боклука е най-осезаема и тежка. Улицата е блокирана, като протестиращите символично оставяха пред нея отпадъци и боклуци.

САРАФОВ ГУБИ СИЛАТА СИ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР: АКФ ЗА КРИЗАТА И ЗА ИЗХОДА ОТ "НЕДОМЛЪВКИТЕ"

От юли месец миналата година държавата няма главен прокурор или изпълняващ функциите главен прокурор. По силата на Закона за съдебната власт се въведе законово ограничение от 6 месеца за временно изпълняващи функциите на главен прокурор и те изтекоха. Борислав Сарафов губи качеството си на изпълняващ главен прокурор по силата на закона. Това заяви пред БНР Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.

БИХ ОТВЛЯКЪЛ ПУТИН, ЗЕЛЕНСКИ Е КОРАВ ЛИДЕР: ЗАПАДНИ ПОСЛАНИЯ, А ВОЙНАТА В УКРАЙНА Е ПО-ДЪЛГА ОТ ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

1418 дни пълномащабна война в Украйна – подпалена от руския диктатор Владимир Путин, а краят ѝ не се вижда. Това са точно толкова дни, колкото трае Великата отчествена война – тя продължава от 22 юни, 1941 година до 9 май, 1945 година.