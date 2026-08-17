Първите антидрон системи са в България: Ето кога ще влязат в употреба

Около 10 дни след инцидента с дрон край Кардам и седмица след случаите по Българскотпо Черноморие - в България вече са доставени две антидрон системи. Доставката беше анонсирана от министъра на отбраната Димитър Стоянов миналата седмица, а за пристигането й съобщава БТА. Системите са закупени от американската компания AXON. Стана ясно, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Както съобщи и миналата седмица военният министър - в най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи.

Ето кога ще влязат в употреба първите две антидрон системи?

Припомняме, че още миналата седмица министър Стоянов обяви, че ще бъде необходимо технологично време от около седмица да бъде обучен състава.

По груби сметки - най-вероятно през септември първата антидрон система би трябвало да е в експлоатация.

Инцидентите с дронове

Обществото в България е изключително чувствително по отношение на темата с дроновете след случая на безпилотният летателен апарат, който навлезе нерегламентирано в българското въздушно пространство на 8 август 2026 г. край Кардам. Става въпрос за украински дрон - тип примамка. Междувременно на 13 август на три сигнала за потенциално опасни обекти по българското крайбрежие на Черно море реагираха военнослужещи от Военноморските сили (ВМС).

Ситуациите се разиграват на различни места по Българското Черноморие: Тюленово, област Добрич, Приморско и село Лозенец - в област Бургас, става ясно от съобщение на сайта на Министерство на отбраната на България. Оказа се, че дронът край Приморско по информация на военния министър е руски, а според разследващия сайт Bird.bg дронът е "Орлан-10". ОЩЕ: Дронът край Примороско е руски: Военният министър очаква в събота две антидрон системи (ВИДЕО)