Кабинетът "Радев":

Радев: Ще наложа вето върху санкциите срещу Русия, предложих на Зеленски заедно да построим "Белене"

03 юли 2026, 11:03 часа 1012 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев: Ще наложа вето върху санкциите срещу Русия, предложих на Зеленски заедно да построим "Белене"

Премиерът Румен Радев заяви от парламентарната трибуна, че България ще наложи вето върху следващия, 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той обяви още, че кабинетът няма да отменя подписаното от служебното правителство на Андрей Гюров 10-годишно споразумение за сътрудничество с Украйна.

Министър-председателят разкри и какво е предложил на украинския президент Володимир Зеленски по време на последната им среща. Вместо България да продаде реакторите за АЕЦ "Белене" на Украйна, Радев е предложил централата да бъде изградена у нас с европейско финансиране, а произведената електроенергия да се изнася за Украйна през Румъния.

"Дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции? Не само имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Радев в отговор на въпрос на Йордан Иванов от "Демократична България". Още: Отказът ми да подкрепя санкции срещу Алекперов доведе до споразумение с "Литаско", похвали се Радев

На въпрос на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов дали правителството ще отмени 10-годишното споразумение с Украйна, премиерът беше категоричен: "Не, няма да отменяме това споразумение."

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По думите му документът не съдържа конкретни ангажименти, а запазването му е важно, за да покаже България, че спазва международното право.

В отговор на допълнителен въпрос за съдбата на реакторите за АЕЦ "Белене" Радев припомни, че в споразумението с Украйна е записано единствено разговорите за евентуалната им продажба да продължат. Още: Украйна ще изнася оръжие за първи път от началото на войната, Зеленски вече подкани Радев

Премиерът посочи, че е обсъдил темата с Володимир Зеленски по време на срещата им в Брюксел през миналия месец.

"Той наистина предложи отново да закупят реакторите. Аз му предложих друго - дайте ние и вие, заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ "Белене" с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния", разказа Румен Радев.

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АЕЦ Белене Румен Радев санкции Русия
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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