"Панели до къщите на хората": Радомирски села на бунт срещу "таен" проект за 1400 дка фотоволтаичен парк

В Радомирско се готви нов проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с прилежащата към нея инфраструктура и местните, разбрали за него по случайност, взимат мерки, за да изразят своето несъгласие.

Така тази събота, на 4 юли, в радомирските села Прибой и Борнарево жителите ще се съберат и ще сформират инициативни комитети.

По план фотоволтаичният парк трябва да бъде разположен върху близо 1400 декара общинска земя, а според инвестиционното предложение част от фотоволтаичните панели ще са разположени до самите къщи на хората.

Още: Съдът реши ще има ли фотоволтаичен парк в Родопите

Местните разбрали случайно

Казусът не е прецедент за региона. През последните седмици жители на Перник, Радомир и съседните околни населени места изразиха категоричното си несъгласие срещу инвестиционното предложение да се изгради вятърен парк в планината Голо Бърдо. Напрежението сред хората се изостри значително заради отказа на РИОСВ – София да направи нова пълна екологична оценка на инвестиционното предложение. Жителите на Перник, Радомир, Батановци и квартал "Бела вода" сформираха инициативен комитет, събраха над 1200 подписа против проекта и излязоха на протест с искане да се направи цялостна екологична оценка.

Така на фона на създалото се напрежение, жители на други две радомирски села - Прибой и Борнарево, съвсем случайно са разбрали за друго инвестиционно намерение. Този път става дума за изграждане на фотоволтаичен парк върху 1376 декара общинска земя в землището на двете села.

"Случайно попаднахме. Никой от селото, включително и кметът, нямаха и представа какво се е случило през последните няколко години, а именно взети са куп решения, без да бъде уведомено обществото надлежно. Взето е решение за промяна на статута на тези земи - от земеделски в промишлено строителство, общината отдава за 36 години земята на фирма. Това се случва абсолютно на тъмно, в неведение остават хората. 1376 дка площ ще бъде застроена. Най-лошото от всичко е, че буквално се строи до къщите на хората. Там попадат десетки къщи. Представете си къщи, между които са разположени хиляди слънчеви панели", заяви един от инициаторите на инициативния комитет в село Прибой Любомир Поповски.

Още: 8 пъти мощността на АЕЦ "Козлодуй": Убийствена война при фотоволтаиците оставя хора без дом

Защо има отказ да се прави екологична оценка

Според него антична крепост попада в зоната на това строителство, а през мястото минава река Струма. Поповски подчерта, че РИОСВ е издало решение, че няма нужда от екологична оценка.

Решението да не се прави екологична оценка при промяна на Общия устройствен план на 12 общински имота с обща площ от 1376 декара, на които ще бъдат разположени 183 000 броя фотоволтаични панели с обща мощност от 100 MW е взето през 2023 г. от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София инж. Ирена Петкова, която отказа да коментира случая заради други работни ангажименти, предаде БНР.

От екоинсоекцията обясниха, че част от мотивите да не се прави екологична оценка са, че териториите в обхвата на инвестиционното предложение са извън защитените територии на Националната екологична мрежа "Натура 2000", както и че предвидените дейности не предполагат отделяне на вредни вещества в околната среда. Това е и причината РИОСВ-София да не извърши теренни проучвания на обекта.

Източник: iStock

Още: ВАС даде зелена светлина за най-големия фотоволтаичен парк в България

Любомир Поповски обаче е категоричен, че обаче това строителство ще промени флората и фауната в региона и ще натовари водния цикъл там. А тези региони са изключително бедни на вода, изтъкна той. Очаква се също температурата в региона да се покачи с 2-3 градуса.

От РИОСВ-София посочват, че тъй като териториите не попадат в "Натура 2000", не очакват индустриалният парк да засегне местообитания на целевите видове птици, както и да повлияе на техните миграционни пътища или да измени числеността на популациите им. В заключение се казва, че инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве е взето на база предоставената им подробна информация, както и наличната информация за други сходни проекти в района, както и на получено становище от Регионалната здравна инспекция – Перник.

Позицията на местната власт

Кметът на Радомир Кирил Стоев, който внася проект на решение в общината за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 36 години върху поземлени имоти от общински поземлен фонд, заяви, че решението, с което е дадено предварително съгласие, е взето през 2022 г., когато той все още не е бил кмет на общината.

Още: Страх от фотоволтаичен парк: Опасения, че българско село ще стане частно и медът му ще изчезне (ВИДЕО)

Справката на документите показва, че след встъпването в длъжност на Кирил Стоев на 10 ноември 2023 г. - РИОСВ-София издава решението да не се прави екологична оценка - това се случва на 7 декември, а 2 седмици по-рано Регионалната здравна инспекция – Перник излиза със становище, че предвид степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не е необходимо извършване на екологична оценка.

Разрешението за строеж на фотоволтаичната централа е издадено в края на май тази година, посочи кметът на Радомир Кирил Стоев. По думите му всички изисквания по проекта са спазени.

Кметът на Радомир увери, че приходите, които ще постъпят за общината от инвеститора, ще отидат за изграждане на водопровод в селата Прибой и Поцърненци. Според Кирил Стоев за поддръжката не фотоволтаична централа не е необходима вода, а връзването на централата за водопровода на Борнарево ще обслужва основно битовите нужди на работниците. Според него инвестиционното намерение няма да постави в риск от безводие хората в района.

Според Закона за устройство на територията при проект за изменение на подробен устройствен план общината трябва да съобщи на заинтересованите лица чрез обявление в общината и на други обществено достъпни места в засегнатата територия, както и да публикува информация на интернет страницата си. Според закона заинтересованите лица са собствениците на съседни имоти или други, чиито права могат да бъдат засегнати.

Справка на сайта на общината показва, че такива обявления са публикувани на сайта на общината. Но дали съобщенията са поставени в кметствата на село Прибой и Борнарево, както и на други обществени места, предстои да бъде проверено.

Инициативният комитет на село Прибой вече е подало жалба в Областната администрация на Перник, стана ясно от Любомир Поповски, който е скептичен.

"При такива големи проекти би трябвало да има обществено обсъждане, би трябвало да има диалог - такова нещо не се е случило. Изключително ни е трудно в момента да се противопоставим на това нещо. Ние сме в позиция, която е забутана в глухия ъгъл, докато самите инвеститори и строители им се отварят магистрали за тези неща", коментира Поповски.