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Кога спират валежите и завръща ли се жегата? Отговорът от Симеон Матев

03 юли 2026, 7:48 часа 960 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кога спират валежите и завръща ли се жегата? Отговорът от Симеон Матев

Намираме се в сезон, през който преваляванията, градушките и гръмотевиците са чести явления. Днес и утре (3 и 4 юли) вероятността от такива явления са малки. Не мога да кажа, че няма да ги има на места, но ще са по-малко и по-слаби от това, което беше в сряда (1 юли). Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия.

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Днес и в събота също се очакват валежи и гръмотевични бури. След това времето се стабилизира. Но ще е по-хладно от обичайното. Средните температури ще са с 1-2 градуса под нормата. "На днешните дни сме имали температури от 42-43 градуса", каза той.

Големи горещини до 15 юли не се очакват. Ако има – ще е след това.

Температурата на морската вода е 26-27 градуса. "Със захлаждането през следващите дни и температурата на водата ще се понижи", сподели климатологът.

Времето днес

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В петък (3 юли) ще има валежи от дъжд, а следобед гръмотевични процеси ще се развиват в Западна, Централна и Северозиточна България. Бурите  ще са локални, кратки, но с интензивни валежи.

Дневните температури до края на седмицата ще са в интервала 27-32 градуса. През почивните дни ще ще се движат между 25 и 30 градуса.

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дъжд прогноза за времето гръмотевична буря Симеон Матев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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