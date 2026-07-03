Yettel „спести“ на природата 159 662 кг електронни отпадъци за последните четири години

Компанията преизпълни с 25% целта си по това направление в ESG стратегията си две години преди крайния срок

През 2025 г. Yettel успя да предотврати попадането на над 65 тона електронни отпадъци на сметищата в България, като отчете ръст от 39% спрямо предходната година по този показател. Това включва събраната техника от пунктовете за електронен отпадък в магазинната мрежа на оператора, оборудване, което компанията е извадила от употреба и предала за рециклиране, както и устройства, ремонтирани в сервизния център на Yettel и върнати отново в употреба.

За последните четири години, от 2022 г. до 2025 г., компанията е „спестила“ на природата общо 159 662 кг устройства, аксесоари и батерии, като така предсрочно преизпълнява заложената си цел в стратегията за устойчиво развитие – до 2028 г. да отклони поне 127 000 кг електронни отпадъци от неправилно изхвърляне.

„За трета поредна година отчитаме ръст на събраните устройства и виждаме дългосрочния ефект от усилията ни – все повече хора подхождат по-осъзнато към използването на технологиите. Предсрочното постигане на целта ни за намаляване на електронните отпадъци ни мотивира да продължим да развиваме решения, които удължават живота на устройствата и подкрепят по-отговорното им използване“, обобщава Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

Общо 54 населени места са подкрепили инициативата на Yettel през 2025 г., като събраните електронни отпадъци на място в магазините на телекома в страната са 3123,5 кг. Най-много техника е събрана в най-големите градове – София, Пловдив и Варна. Подобно на данните за 2024 г., батериите, в това число битови и за мобилни телефони, отново заемат най-сериозен дял от предаденото оборудване и през изминалата година. След тях се нарежда ИТ оборудването – компютри, принтери, скенери и др., следвани от аксесоари и стари мобилни телефони.

Справката за 2025 г. показва, че жителите на Нови пазар, Балчик и Гоце Делчев са най-активни спрямо глава от населението и са предали най-голямо количество стари използвани устройства и аксесоари в обектите на оператора.

Програми на Yettel за намаляване на електронните отпадъци

Ограничаването на електронните отпадъци е кауза на Yettel още от 2008 г., когато компанията оборудва всичките си магазини със специални пунктове за предаване на излезли от употреба устройства и батерии. Телекомът фокусира усилията си в две основни направления – удължаване на жизнения цикъл на устройствата и повишаване на осведомеността относно електронните отпадъци.

Съвсем скоро компанията въведе допълнителна четвърта година гаранция за смартфоните с избрани тарифни планове, а при покупка на смартчасовник потребителите получават трета безплатна година гаранция без обвързване с договор.

С цел да даде възможност на хората да ползват по-дълго устройствата си, Yettel прави поправката им по-достъпна, изгодна и лесна в собствения си сертифициран сервиз, който обслужва гаранционно и извънгаранционно най-популярните марки смартфони. Така телекомът подкрепя усилията на ЕС за удължаване живота на устройствата, както и правото на потребителите да ремонтират уредите си.

Компанията развива и програма за поправка на оборудване на клиентски помещения – рутери и сетъп боксове от телевизионните си услуги. Спрямо състоянието си, върнатите устройства се ремонтират или рециклират, като за периода 2022 г. – 2025 г., по програмата са върнати обратно в употреба 63 859 устройства.

През 2025 г. Yettel стартира услуга за обратно изкупуване на служебни смартфони и таблети в партньорство със Swipe.bg. Devices Buy Back дава възможност на бизнеса да се освободи от ненужните, но работещи мобилни устройства, като получи оферта за остатъчната им стойност.

Сред най-разпознаваемите инициативи на телекома за намаляване на електронните отпадъци е и образователната инсталация „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“. С похвата на модерното градско изкуство, тя превръща темата в ангажиращо визуално преживяване и същевременно изпълнява функцията на пункт за събиране на стари употребявани електронни устройства, кабели и аксесоари. През 2024 и 2025 г., посланието на инициативата достига до над 1 млн. души в страната, а събраните електронни отпадъци са над 1500 кг.

Компанията развива и допълващи решения за по-дълъг живот на устройствата. Сред тях е дигиталната услуга „Смартфон диагностика“, която помага за навременно откриване на потенциални проблеми и намалява риска от преждевременно изхвърляне.

Отговорното ползване на технологиите е част и от вътрешната култура на Yettel. В акцията сред служителите през май 2025 г. са събрани над 450 кг електронен отпадък – стари телефони, таблети, лаптопи, батерии, кабели и дребни електроуреди.