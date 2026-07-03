"Ретро лято": Проф. Рачев с хладна прогноза до средата на юли

И днес по-голяма част от София преживя тропична нощ. Това създава един похлупак и не може ветровете да поразредят въздуха и да го поизчистят. Затова и фините прахови частици са повече. Но опасността е от бензена, който се отделя при горене на пластмаса. Той е силно токсичен и канцерогенен. Това предупреди синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Относно прогнозата за времето той обясни, че утре (4 юли) през България трябва да мине един студен фронт. „Ние пак се измъкваме с едно ретро лято, за разлика от много места в Европа. Май втората половина на юли ще е по-топло“, каза той.

ОЩЕ: Кога спират валежите и завръща ли се жегата? Отговорът от Симеон Матев

Професорът се пошегува и сравни валежите с настроенията на жената – сега е усмихната, след малко е точно обратното. "Чувам да се говори за захлаждане, но максимални температури от 25-27 градуса през юли не могат да се нарекат студено време. Това е нормално лято, такова, каквото го помня от детството си", каза климатологът.

Той предупреди, че в планината сутрин ще е хладно и ако се ходи, ще трябва яке.

И докато България остава извън екстремните горещини, в Западна Европа предстои нова гореща вълна. "В Португалия, Испания и Франция започва третата гореща вълна. В Париж и Лондон температурите ще достигнат около 30-31 градуса, а в Мадрид – около 38 градуса", обясни проф. Рачев.