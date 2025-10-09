Временно не пропускат камиони на граничен пункт със Сърбия

На съпределния пункт „Стрезимировци“ сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), цитирани от БТА. На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства (МПС). Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със Сърбия. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормално е движението през граничните преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

