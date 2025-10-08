Българският професор кардиолог, постигнал научното откритие на България за XX век

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Проф. д-р Иван Митев е български педиатър-кардиоревматолог (1924–2006), откривател на шестия сърдечен тон (известен в литературата и като "тон на Митев"). Откритието е направено в началото на 1970-те чрез фонокардиография, регистрирано е официално в България и получава международно признание. Днес името на д-р Митев носи единствената самостоятелна детска болница у нас - тази в София.

Роден на 4 октомври 1924 г. в с. Крушовица; завършва медицина в Медицинския университет в София (1950). Кариерата му минава през Научния институт по педиатрия, където оглавява клиниката по сърдечно-съдови и колагенови заболявания; по-късно е директор на института. Отива си от този свят през 2006 година.

Още: Кои са първите признаци на сърдечен проблем? Говорят специалистите

Шестият сърдечен тон и защо е важен

Откритието на проф. д-р Митев представлява допълнителен, нискочестотен телесистолен тон, регистриран между S1 и S2, който е откриваем с фонокардиография (не със стетоскоп). Първо е забелязан при изследвания на деца с аортна клапна недостатъчност, после и при здрави хора.

Откривателят проследява присъствието на този тон при различни сърдечни заболявания.

Проф. д-р Митев депозира откритието си през 1972 г. в Института за изобретения и рационализации (ИНРА), където то е подложено на продължителна експертиза. През 1977 г. статия на Митев за шестия сърдечен тон е публикувана във френското списание Archives des maladies du cœur et des vaisseaux (цитира се като „I. Mitev. The 6th heart sound“, Arch Mal Coeur Vaiss, 1977;70(3):265-72).

През 1978/1979–1981 окритието е вписано в държавния регистър на откритията и в "Златната книга" на ИНРА. То е обявено от БТА като "българското научно откритие на XX век".

През 1994 е издадена българска пощенска марка с фонокардиограма, специално за да почете труда на д-р Митев (BMJ Heart отбелязва, че това е единствената марка със запис на фонокардиограма, показваща късносистолен клик).

Още: За втори път в България: Още един българин с две изкуствени сърца

Признание и наследство

СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Иван Митев" е единствената самостоятелна специализирана детска болница в България - тя е кръстена на негово име.

Неговото име носи и ледник "Митев" на о-в Брабант в Антарктика.