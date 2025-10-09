Кърваво покушение: Убиха бивш ММА боец в Сидни

Светът на смесените бойни изкуства бе разтърсен от огромна трагедия, след като бившият състезател по ММА Суман Мохтарян е бил убит при кърваво покушение в австралийския град Сидни. Скръбната вест бе съобщена от местните медии. Според информациите 33-годишният боец е бил прострелян няколко пъти, а лекарите, които са пристигнали на мястото на инцидента не са успели да го спасят и той е починал от раните си.

Суман Мохтарян е починал от раните си

На 8 октомври, сряда, около 18:00 часа местно време Суман Мохтарян се е разхождал по улица в предградието на Сидни Ривърстоун. Докато е вървял, по него е открита стрелба от преминаващ червен автомобил, за който се твърди, че е марка „Ауди“. Вследствие на покушението бившият ММА боец е получил тежки наранявания в горната част на тялото. Пристигналият на място екип на Спешна помощ е положил всички усилия да спаси австралийския боец, но той е починал от раните си.

Това не е първият път, в който той става обект на покушение

Това не е първият път, в който Суман Мохтарян става обект на опит за убийство. През 2024 година той бе нападнат от човек, дегизиран като доставчик на пица. Тогава атентаторът стреля няколко пъти по бившия ММА боец, но не го улучи. Малко по-късно нападателят бе заловен, а след това бе пуснат под гаранция.

ОЩЕ: Звездата от ММА Конър Макгрегър "изгоря" за година и половина