Евакуират жители на русенското село заради проблем със стената на язовира

09 октомври 2025, 14:04 часа 419 прочитания 0 коментара
Община Русе активира системата BG-Alert за частична евакуация на село Николово и подготовка за евакуация на село Сандрово и град Мартен. Причината е проблем със стената на язовира в лесопарка "Липник" край Николово, съобщи кметът на крайдунавския град Пенчо Милков. Той заяви, че тази сутрин е констатирано свличане на земни маси от стената на язовира в посока към село Николово в резултат на обилните валежи през последните два дни.

Кризисна ситуация

"Предприели сме спускане на нивото в момента координирано, защото, ако се спусне прекалено бързо, в Мартен обстановката е много тежка. Там също са пратени части, които да изпомпват водата и на това място. Ограничаваме достъпа за преминаване по пътя, който е на стената. Издал съм заповед за евакуация на определени части от селата Николово и Сандрово, и град Мартен", каза кметът.

Той добави, че е започнало извеждане на децата от детската градина. Осигурени са автобуси и места за настаняване в Русе за хората, които няма къде да отидат, каза още Милков.

Зала "Арена Русе" ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на село Николово. В момента екип от социални работници и психолози са на място, като те ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели, уточниха от Община Русе.

На място са още зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Хидроинженерът и оператор на язовирите общинска собственост в Русе Симислав Михайлов каза, че в язовира към момента има 1,1 млн. кубически метра вода. В момента той се източва с 200 литра в секунда, за да не създаде опасност от заливане. "За мен е много опасно, защото за кратко може да скъса стената", каза Михайлов.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
