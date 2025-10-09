Възстановителните работи в "Елените" продължават и днес

Нормално и със слаби превалявания премина нощта по Южното Черноморие. След 8 часа тази сутрин ще продължат възстановителните работи на територията на вилно селище "Елените", предаде БНР. Учениците в Несебър, Свети Влас, село Кошарица и Слънчев бряг остават днес на онлайн обучение. От Регионалната здравна инспекция препоръчват водата в наводнените селища да не се използва за питейни нужди. До края на седмицата трябва да са готови вторите проби за качествата на водата. Тогава контролните органи отново ще издадат предписания.

Резултатите от проверките на различни комисии, извършили проверки в курорта "Елените", ще бъдат обявени, след като в Областната управа в Бургас пристигнат протоколите и становищата.

"Елените" все още са под денонощна охрана

Продължава засиленото полицейско присъствие във ваканционно селище Елените, където от дни се извършва денонощна охрана след наводнението в района. Това каза пред журналисти директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Бургас, старши комисар Владимир Маринов.

В момента се допускат собствениците на имоти до 17:00 часа. След този час до утре сутрин в 8:30 часа достъпът ще бъде забранен за абсолютно всички, посочи старши комисар Маринов.

По думите му на терен денонощно дежурят четири полицейски екипа. Допълнителни сили охраняват и подстъпите откъм гористата местност в посока ваканционното селище, за да се предотвратят евентуални набези. До момента няма сигнали от собственици за липсващи ценни вещи. Има постъпили сигнали за повредена техника, липсващи мебели и битова електроника, уточни още директорът на бургаската полиция.

