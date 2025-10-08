Най-важните новини за деня: 8 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 октомври 2025 г.

БИВШ ДЕПУТАТ ОТ ГЕРБ Е ДОКЛАДЧИК ПО ДЕЛОТО ДАЛИ КАБИНЕТЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ" Е ВАЛИДНО ИЗБРАН

Конституционният съд (КС) образува дело по искане на депутатите от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, с което се иска тълкуване на Конституцията – дали правителството на Росен Желязков, съставено с мандата на ГЕРБ, е било избрано законно. За докладчик по делото е определена бившият депутат от ГЕРБ и бивш председател на парламентарната група на партията Десислава Атанасова.

"ШЕФЕ, ОСТАНИ СИ!" ИЛИ КАК ПЕЕВСКИ ВЛИЯЕ НА ТЕМИДА? ГОВОРИ ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (ВИДЕО)

Всичко, което се случва в съдебната система, се поръчва и възлага от Пеевски. Откъдето и да започнем, там ще завършим. В този Висш съдебен съвет (ВСС) Борисов няма никакво влияние и присъствие. Това заяви в предаването “Студио Actualno” адвокат Велислав Величков от “Инициатива Правосъдие са всеки”.

БЪЛГАРИЯ НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ: БЕЗЗАКОНИЕ, А ЕС СПИ - ПОЛСКИ АНАЛИЗ

Лидерът на групата Renew Europe ("Обнови Европа") в Европейския парламент Валери Хайер изпрати писмо до еврокомисаря по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотр Серафин и до комисаря по икономиката, ефективността, прилагането и опростяването Валдис Домбровскис, с което призовава за незабавно спиране на втория транш от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (653 милиона евро) за България. Писмото е провокирано от ареста на кмета на Варна, Благомир Коцев, от партията "Продължаваме на промяната", а основанието е, че случаят с Коцев е пример за липса на върховенство на правото и закона т.е. на правосъдието.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ С ИДЕЯ: "ЛУКОЙЛ" ДА СЕ ПРОДАВА САМО С РЕШЕНИЕ НА КАБИНЕТА И ДАНС

Активите на "Лукойл" в България ще могат да бъдат продавани или прехвърляни само след предварително одобрение от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и с решение на Министерския съвет. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени в Народното събрание на 7 октомври от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов ("ДПС–Ново начало"), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

КРИЗА С БОКЛУКА, ЗАПАЛЕНИ КАМИОНИ И ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В СПОР КОЙ САБОТИРА СКАНДАЛА

Как ще бъде решена кризата с боклука в два от големите столични квартала - "Люлин" и "Красно село"? На този въпрос в студиото на bTV бяха поканени да отговарят общинските съветинци от ПП-ДБ и ВМРО Бонка Василева и Карлос Контрера, които се скараха и започнаха да прехвърлят обвинения един на друг за кризата с отпадъците. Първо Бонка Василева заяви, че доста по-малко боклук се генерира и от двата района. "Наистина има саботажни работи и се появиха едрогабаритните отпадъци. Извъднъж хора решиха да си почистят мазетата и таваните. Добрата новина е, че хората се организират. Ние от ПП-ДБ също ще се включим в една от акциите на доброволците в "Люлин", обясни Бонка Василева.

ШОКИРАЩО: ЗА 10 МЕСЕЦА СА ПОХАРЧЕНИ НАД 1 МИЛИАРД ЛЕВА ПОВЕЧЕ ЗА ЗАПЛАТИ В МВР

Държавата е похарчила над 1,2 милиарда лева повече за заплати и възнаграждения на полицията, службите и служителите в сектор сигурност. Това стана ясно изненадващо в началото на заседанието на кабинета в сряда от думи на финансовия министър Теменужка Петкова, с които всъщност целеше да опровергае тезите, че българите били обедняли.

КАК "КОЗЛУКА" СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В "ЕЛЕНИТЕ": ЕКСПЕРТИТЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗА ПОРОЙНО ДЕРЕ ОЩЕ ПРЕДИ 1998 Г.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов представи резултати от проверките на МОСВ за наводненията в Елените. Той разказа как "Козлука" се е превърнал в "Елените" преди доста години. "Проектантите много ясно, точно без широко законодателство са казали: "тук има поройно дере, което представлява опасност при бъдещо строителство", коментира министърът. Той обаче обърна внимание, че реката е била застроена преди 1998 година.

В МНОГО КАДАСТРИ РЕКИТЕ СА ДАДЕНИ КАТО НИВИ: АРХИТЕКТ ЗА НАВОДНЕНИЯТА В "ЕЛЕНИТЕ"

Камарата на архитектите в България излезе с позиция, в която посочва, че поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие. „Такава е позицията ни не само за този случай, а за всички случаи в страната. Това е принципна позиция от много време. Ако има такова строителство, трябва да се докаже“, каза пред bTV архитект Събин Попов, председател на Регионалната камара на архитектите в Бургас. „Причините са много и комплексни, но трябва да мине време, за да се разследва всичко и да се каже коя е основната причина“, допълни той.

ПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО: "ДОБРОДЕТЕЛИ И РЕЛИГИИ" ВЛИЗА В ПРОГРАМАТА

След близо петчасови дебати Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). За проекта гласуваха 169 депутати, 3 бяха "против", а 28 се въздържаха. Законопроектите на Елисавета Белобрадова и Николай Денков от "Продължаваме промяната – Демократична България" не получиха одобрение. Депутатите решиха срокът за предложения между двете четения да бъде максималният – 28 дни.

ЕВРОТО В ДЕЙСТВИЕ ОТ ДНЕС: ВСИЧКО ЗА ПРОВЕРКИТЕ, САНКЦИИТЕ И КОНТРОЛА ПРИ НАРУШЕНИЯ

От днес, 8 октомври, държавата официално започва строг контрол върху двойното обозначаване на цените в лева и в евро от бизнеса, като с изтичане на гратисния период започват и ефективните санкции, проверките и предписанията по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото.

ЕК ЗАПОЧНА НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ПАЗАРА НА ТОК

Европейската комисия (ЕК) започва наказателни процедури срещу България и Хърватия, за да изпълнят задълженията си за докладване според правилата за вътрешния пазар на електроенергия, съобщиха от ЕК. Срокът бе до 1 януари 2025 г., за да се създаде конкурентен, насочен към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на ток. Всички държави в ЕС бяха длъжни да съобщят на ЕК мерките за надзор на ценообразуването на тока, включително оценка за напредъка при постигането на ефективна конкуренция между доставчиците и преход към пазарни цени.

ВРЕМЕТО ИЗТИЧА ЗА "ГОСПОДАРЯ НА ЧАСОВНИЦИТЕ" МАКРОН: КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА ФРАНЦИЯ?

След като осем години заема поста президент на Франция, позицията на Еманюел Макрон е подложена на все по-голям натиск в контекста на задълбочаващата се политическа криза. Той някога наричаше себе си "maître des horloges", или "господар на часовниците", но чувството му за време вече не е същото. За трети път в рамките на една година избраният от Макрон министър-председател подаде оставка (в случая Себастиен Льокорню), а проучванията на общественото мнение показват, че почти три четвърти от избирателите смятат, че и държавният глава трябва да се оттегли.

ОРЪЖИЯТА НА НАТО СРЕЩУ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ В ЕВРОПА – СПИСЪК С НАЛИЧНОТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Опасността от война между Русия и НАТО расте напоследък много сериозно – инцидентите с руските изтребители във въздушното пространство на Естония, както и появата на неидентифицирани дронове на редица места в Европа, най-вече летища (Копенхаген, Осло, Мюнхен), пращат тревожни сигнали. Затова Старият континент опитва да действа – с т.нар. стена от дронове на източния си фланг.

ГЛАД, РУИНИ И СМЪРТ: ЦЕНАТА НА ИЗРАЕЛСКАТА ОФАНЗИВА В ГАЗА

Израелската офанзива, предприета в ивицата Газа в отговор на изненадващата атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., причини смъртта на десетки хиляди палестинци и опустоши цели части от тази територия.