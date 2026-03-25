Лайфстайл:

Рекорден интерес: Заявленията за гласуване зад граница се удвояват

25 март 2026, 9:35 часа 252 прочитания 0 коментара
60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. бяха малко над 30 000. Това съобщи председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова в ефира на Нова телевизия, относно броя на заявленията за гласуване извън граница. Тя даде пример  с Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., сега са получени 10 000 заявления.

ОЩЕ: ЦИК каза колко получават членовете на СИК извън страната

Председателят на ЦИК обясни, че тези заявления служат за разкриване на избирателни секции и за съставяне на списъците за гласуване. Има ли заявления, ЦИК е длъжна да осигури секции. Няма обаче как да го направи заради ограничението от 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства, в страните извън ЕС.

"Тежката задача пред ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да е така да съобразят предложенията си за местоположение на избирателните секции, че те да бъдат максимално удобни за избирателите", каза Нейкова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес