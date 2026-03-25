Рекорден интерес: Заявленията за гласуване зад граница се удвояват

60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. бяха малко над 30 000. Това съобщи председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова в ефира на Нова телевизия, относно броя на заявленията за гласуване извън граница. Тя даде пример с Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., сега са получени 10 000 заявления.

Председателят на ЦИК обясни, че тези заявления служат за разкриване на избирателни секции и за съставяне на списъците за гласуване. Има ли заявления, ЦИК е длъжна да осигури секции. Няма обаче как да го направи заради ограничението от 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства, в страните извън ЕС.

"Тежката задача пред ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да е така да съобразят предложенията си за местоположение на избирателните секции, че те да бъдат максимално удобни за избирателите", каза Нейкова.