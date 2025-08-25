Войната в Украйна:

Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

25 август 2025, 14:14 часа 199 прочитания 0 коментара
Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Медицински хеликоптер е излетя от УМБАЛ-Бургас към болница "Пирогов" с 4-годишното дете, пометено при инцидента с АТВ в Слънчев бряг преди десетина дни. За преместването на детето първи съобщи бащата на трагично загиналата Сияна - Николай Попов. Маклият Матри бе транспортиран към София, където ще продължи лечението му в специализирана клиника - детската реанимация на УМБАЛСМ "Пирогов".

ОЩЕ: Местят в София момченцето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Майката на Марти - Христина, все още е в тежко състояние, като бургаските лекари продължават да полагат всички възможни усилия, за да спасят живота ѝ.

Припомняме, че тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Няма промяна в състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг"

Обвиняемият за трагедията е полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев. Той бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Слънчев бряг Пирогов АТВ медицински хеликоптер информация 2025
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес