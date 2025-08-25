Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Медицински хеликоптер е излетя от УМБАЛ-Бургас към болница "Пирогов" с 4-годишното дете, пометено при инцидента с АТВ в Слънчев бряг преди десетина дни. За преместването на детето първи съобщи бащата на трагично загиналата Сияна - Николай Попов. Маклият Матри бе транспортиран към София, където ще продължи лечението му в специализирана клиника - детската реанимация на УМБАЛСМ "Пирогов".

Майката на Марти - Христина, все още е в тежко състояние, като бургаските лекари продължават да полагат всички възможни усилия, за да спасят живота ѝ.

Припомняме, че тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас.

Обвиняемият за трагедията е полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев. Той бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.