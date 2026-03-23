Само на един граничен пункт има задръстване

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция, на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни към 06:00 часа, цитирани от БТА.

На границите с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На всички гранични преходи с Румъния трафикът е нормален. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция“.

