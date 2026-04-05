Седмична прогноза за времето за 6-12 април 2026 г.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 18° и 23°. Във вторник и сряда, с усилване на вятъра от север-северозапад, ще нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи, слаби валежи от дъжд ще има само на отделни места, главно в Източна България, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Минималните температури

Минималните температури ще се повишат, а дневните ще се понижат значително, в сряда максималните ще са между 12° и 17°. През следващите дни застудяването ще продължи. Облачността ще бъде предимно значителна, валежи ще има на повече места в страната, а с понижението на температурите в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

В четвъртък ще остане ветровито, в петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В събота, с преминаването на средиземноморски циклон вятърът ще се ориентира от изток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд. Има повишена вероятност да са значителни по количество. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 3° и 8°.

Снимки: iStock