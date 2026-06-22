"Шайка от 8 полицая почват да претърсват": "Скандалните" пътни проверки в Гърция, при които глобяват дори за торба в купето (ВИДЕО)

В Гърция са станали скандални с правилата за шофиране. Само минаваш границата и те спират и започват тежките проверки. Почти няма шанс да не се хванат за нещо. Взеха ни книжката в мига, в който стъпихме на гръцка земя. За това сигнализира инфлуенсърът Ралица Методиева, чието видео предупреждение беше споделено и от Николай Попов, баща на загиналата Сияна.

Глоби за всичко - от липса на колан до торба в купето

Причината българската компания да бъде глобена е била пътник на задната седалка без колан, обяснява Методиева.

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"Една шайка от 8 полицая почват да претърсват какво ли не. Дори ако имате торба, която се мести и не е в багажника, а на задната седалка, глоба 350 евро. Глобиха ни 150 евро за човека, който е без колан и ни отнеха книжката за 20 дни", коментира тя.

Методиева споделя, че това са правилата от края на 2025 г. по гръцките пътища.

"Отделно от това - при превишаване на скоростта - 700 евро глоба и отнемане на книжката. Това е истински абсурд", допълва още Методиева.

Тя обяснява, че при рецидив на нарушенията може да последва и директен арест - от 1 до 12 месеца. Глобата за говорене по телефон по време на шофиране е 350 евро и отнемане на книжката, а за преминаване на червен светофар - 700 евро.

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В Гърция - ефективен контрол и последователно прилагане на закона

Николай Попов коментира, че Гърция също има сериозен проблем с пътния травматизъм. "Разбира се, не може да ни задмине в черната статистика, защото България продължава да е сред най-опасните места за движение по пътищата в Европа", допълва той.

"Изгледайте видеото и сравнете санкциите там с тези у нас. За използване на телефон зад волана, преминаване на червен светофар, грубо превишаване на скоростта или системни нарушения в Гърция следват глоби от стотици и дори хиляди евро, отнемане на книжка за месеци и години, а при повторни нарушения наказанията стават още по-тежки. Но не размерът на глобата е най-важното. Най-важно е, че наказанието е почти неизбежно. Има ефективен контрол и последователно прилагане на закона", споделя Попов.

По думите му у нас често се говори за по-високи санкции, но без реален контрол и без усещане за справедливост всяка глоба остава просто цифра на хартия.

"Пътната безопасност не се постига с кампании и лозунги. Постига се с работещи институции, контрол и ясното съзнание, че правилата важат за всички. Докато това не стане, ще продължаваме да плащаме най-високата цена – човешки животи", категоричен е той.