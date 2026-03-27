Схемата "безплатна пътна помощ": Милиони от АПИ стигат до свързани фирми и роднини

Разследването "Безпътна помощ" на "Антикорупционния фонд" (АКФ) продължава с нови доказателства, които вече не просто описват схема, а проследяват парите в нея. Първата част очерта модела - държавата плаща за "безплатна пътна помощ", която не е публично известна и се превъзлага незаконно - сега става ясно и как точно се движат средствата.

Още в началото АКФ постави ключовите въпроси: защо услуга, заложена в договорите за пътна поддръжка още от 2014 г., не е комуникирана към гражданите, и как така за нея се плащат десетки милиони годишно. По данни на организацията само за дежурства държавата харчи над 14 млн. лева месечно, или около 170 млн. лева годишно, което означава потенциално над 1 млрд. лева разходи за последното десетилетие.

Паралелно с това първата част разкри и друг ключов елемент - всички изпълнители по договорите с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) насочват дейността към една фирма - "Юнит Асист" ЕООД, която от своя страна използва мрежа от подизпълнители. Така на практика се създава централизирана структура, подкрепена от институционални решения, включително насочване на сигнали към конкретната фирма.

Новите данни

Втората част на разследването стъпва върху финансови документи - списък с близо 200 транзакции от и към "Юнит Асист" за периода декември 2025 г. - март 2026 г.

Сред тях се открояват 21 входящи превода от компании, които имат договори с АПИ за поддръжка на пътища. Това са именно дружествата, които по договор трябва да извършват и дейността по пътна помощ.

Сред платците са "Автомагистрали" ЕАД, "Нивел Строй" ЕООД, "Главболгарстрой" АД, "Виастрой" ЕАД и "Грома Холд" ЕООД.

Само държавното дружество "Автомагистрали" е превело над 1.34 млн. евро за четири месеца, а общите постъпления към "Юнит Асист" за периода надхвърлят 2.57 млн. евро.

След запитване на АКФ от "Автомагистрали" потвърждават, че такива плащания са извършвани.

Това директно подкрепя основната теза от първата част: дейността по пътна помощ не се изпълнява от договорните изпълнители, а се прехвърля към външна фирма, без това да е предвидено в обществените поръчки.

"Подобни преводи още веднъж доказват, че дейността по осигуряване на пътна помощ е незаконно превъзложена", коментира София Желева от АКФ.

Как се разпределят парите

След като средствата постъпят в "Юнит Асист", те се разпределят по вече познатия от първата част модел - към подизпълнители в цялата страна и към вътрешни плащания.

АКФ е идентифицирал 115 изходящи превода - всеки по 24 хил. лева, или общо 2.76 млн. лева, изплатени на 17 фирми за пътна помощ в рамките на четири месеца.

Сред най-големите получатели са:

"Омерта Груп" ЕООД - близо 750 хил. лева

"Бозав" ЕООД - 360 хил. лева, свързана с Господин Вълев, известен като "Динко от Ямбол"

Тези фирми представляват второто ниво в схемата - реалните изпълнители на услугата, които обаче работят под шапката на "Юнит Асист", често брандирайки техниката си с нейното име.

Така се затвърждава моделът, описан още в първата част - концентрация на контрол и разпределение на средства през централен посредник.

Най-сериозните въпроси обаче възникват около друга група транзакции - преводите към майката на собственика на "Юнит Асист" Юлиян Янков.

За периода декември 2025 г. - март 2026 г. тя е получила общо 1.17 млн. лева от фирмената сметка на дружеството.

Основанията са "заплата на Юлиян", "бонус" и сходни формулировки.

Конкретен пример: на 29 декември 2025 г., след постъпления от "Нивел Строй" и "Грома Холд" за над 450 хил. лева, в същия ден са преведени 110 хил. лева към Цветанка Янкова с основание "ЗАПЛАТА МЕСЕЦ 11,2025 НА ЮЛИЯН ЛЮБЕН". Ден по-късно следва нов превод.

"Това повдига въпроса дали не се цели прикриване на доходи", коментира София Желева.

Институциите – мълчание и закъснели реакции

Както и в първата част на разследването, институционалната реакция остава ограничена.

АПИ и Министерството на регионалното развитие не отговарят на въпросите на АКФ. Мълчание запазват и повечето компании с договори.

Отговор идва единствено от "СКИК Транс", които отричат да са получавали средства.

Междувременно, след публикуването на първата част, директорът на АПИ инж. Йордан Вълчев е отстранен от поста си от служебното правителство на Андрей Гюров.

В последващ разговор Вълчев защитава действията на агенцията, като твърди, че услугата е въведена през 2025 г. и няма нарушения, а проблемът е единствено в липсата на публична комуникация.

Тази теза влиза в директно противоречие с установеното от АКФ, че услугата съществува в договорите от години.

Държавата признава проблема

Темата вече стига и до служебния регионален министър Николай Найденов, който обявява проверка в АПИ.

"Установена е скандална и порочна практика", заявява той, като потвърждава и наличието на монопол.

По думите му една фирма - "Юнит Асист" - е централизирала дейността чрез подизпълнители, които дори са били задължавани да брандират техниката си с нейното име.