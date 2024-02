Шествие за Украйна: Две години борба за живот, свобода и демокрация (СНИМКИ и ВИДЕО)

Негови организатори са Гражданско движение "БОЕЦ", Сдружението на украинските организации в България "Мати Украйна" и Интеграционно образователния център "Украински Вулик".

Живеещи в Бургас и околността украинци пък "арестуваха" символично Владимир Путин. Антивоенен митинг срещу войната в Украйна се проведе пред паметника на Альоша в града.

Участниците в митинга призоваха за затвор на Путин и символично поставиха кукла с образа му в килия. "Путин е убиец"- скандираха протестиращите срещу военната агресия и геноцида срещу украинския народ от неговия режима.

На митинга присъстваха и руснаци, противници на режима на Путин, но се оказаха нежелани на протеста от украинските граждани, според които всички руснаци носят вина за войната на Русия към Украйна.

Тази вечер редица емблематични сгради ще бъдат осветени в цветовете на националното знаме на Украйна - сред тях са сградите на Народното събрание, на Министерския съвет, НДК, както и Столичната община.

ОЩЕ: 2 години война: Целите на Украйна и Русия - кой, кога и как ще победи? Говори ген. Съби Събев (ВИДЕО)

Снимки и видео: Actualno.com

В над 400 града по цял свят днес се проведоха шествия в подкрепа на Украйна:

In over four hundred cities all across the world, rallies in support of Ukraine took place on the day of the second anniversay of Russia's full scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/MHSCrWNOp0