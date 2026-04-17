Щурмът на вятъра: Времето утре - 18 април 2026 г.

17 април 2026, 13:14 часа
На 18 април 2026 г. ще има условия и за градушки. По-значителни ще са явленията в планинските райони. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще е около 7°, максимална - около 17°.  Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици. По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Приключихме ли със снега? Прогноза за времето до края на април 2026 г.

И сняг

Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Силен вятър

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на места по северното крайбрежие ще превали дъжд. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Продължителност на деня: 13 ч. и 31 мин.

Седмична прогноза за времето за 13-19 април 2026 г.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
