Седмична прогноза за времето за 13-19 април 2026 г.

12 април 2026, 17:30 часа 494 прочитания 0 коментара
На 13 април 2026 г. през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Повече облаци ще има в крайните югозападни райони, където на изолирани места ще превали слаб дъжд, в планините – сняг.  Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по долното течение на Струма и Места с 2°-3° по-високи, а в района на София – около 3°. Утре ще бъде преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 16°,  показва прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата

Във вторник облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява, но все още вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 14° и 19°. През следващите дни до края на седмицата над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На много места, главно в западната половина от страната, а през почивните дни и в източната, ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 12° и 17°.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
