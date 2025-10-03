Войната в Украйна:

"С какво заслужиха тези хора": Наводнение засегна семейството на убитата от АТВ Христина (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 17:55 часа 529 прочитания 0 коментара
"С какво заслужиха тези хора": Наводнение засегна семейството на убитата от АТВ Христина (ВИДЕО)

Наводнението в област Бургас е засегнало семейството на убитата през лятото от АТВ Христина. За случая разказва бащата на Сияна Николай Попов в социалната мрежа "Фейсбук" и споделя кадри от наводнението. "Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора отнесени в морето. Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ", написа той. 

Днес вълна от деретата заля курортен комплекс Елените. Задействана беше системата BG-Alert. За съжаление един човек е загинал, а багерист е изчезнал. 

Инцидентът с АТВ

Припомняме, че 35-годишната Христина почина в началото на септември. Тя беше блъсната от АТВ в Слънчев бряг заедно с 4-годишния си син Мартин на 14 август 2025 година в Слънчев бряг. Синът ѝ Мартин, който е на 4 години, беше в много тежко състояние, но в средата на септември бе изведен от реанимация и по-късно изписан от "Пирогов".

Инцидентът се случи, когато АТВ, управлявано от 18-годишен младеж, внезапно се качи на тротоара и помете група пешеходци. По-късно пробите от експертизите показаха, че младежът е бил под въздействието на наркотични вещества. ОЩЕ: И втора кръвна проба показа: Младежът, премазал хора с АТВ, е бил под въздействие на наркотици

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Слънчев бряг Наводнение АТВ Христина Николай Попов Елените
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес