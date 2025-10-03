"С какво заслужиха тези хора": Наводнение засегна семейството на убитата от АТВ Христина (ВИДЕО)

Наводнението в област Бургас е засегнало семейството на убитата през лятото от АТВ Христина. За случая разказва бащата на Сияна Николай Попов в социалната мрежа "Фейсбук" и споделя кадри от наводнението. "Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора отнесени в морето. Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ", написа той.

Днес вълна от деретата заля курортен комплекс Елените. Задействана беше системата BG-Alert. За съжаление един човек е загинал, а багерист е изчезнал.

Инцидентът с АТВ

Припомняме, че 35-годишната Христина почина в началото на септември. Тя беше блъсната от АТВ в Слънчев бряг заедно с 4-годишния си син Мартин на 14 август 2025 година в Слънчев бряг. Синът ѝ Мартин, който е на 4 години, беше в много тежко състояние, но в средата на септември бе изведен от реанимация и по-късно изписан от "Пирогов".

Инцидентът се случи, когато АТВ, управлявано от 18-годишен младеж, внезапно се качи на тротоара и помете група пешеходци. По-късно пробите от експертизите показаха, че младежът е бил под въздействието на наркотични вещества. ОЩЕ: И втора кръвна проба показа: Младежът, премазал хора с АТВ, е бил под въздействие на наркотици