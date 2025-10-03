ЕК потвърди за ПВУ: България не е изпълнила само реформата на антикорупционната комисия

Европейската комисия даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по Механизма за възстановяване и устойчивост, след като оцени, че страната ни успешно е изпълнила 58 от общо 59 ключови етапа на ПВУ. Неприключена остава реформата на антикорупционната комисия, заради което част от плащането ще бъде задържано. Това пише в официално съобщение на еврокомисията.

Общата стойност на искането е 653 милиона евро. След становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще може окончателно да одобри превода към България. Така от Брюксел на практика потвърдиха думите на вицепремиера Томислав Дончев, който по-рано днес обяви, че от 59 цели България е изпълнила 58. Единствената, която остава нереализирана, е свързана именно с бъдещето на Антикорупционната комисия. Самият Дончев допусна, че заради това ще бъдат удържани 200 милиона евро.

"Не касае просто проведения избор, а концептуално логиката за съществуването. ЕК счита, че избора на състав със 121 гласа не дава достатъчно гаранции, че КПК ще е тотално деполитизиран орган. Очаквам това да доведе до задържане на 200 млн. евро", каза още той, визирайки решението на Конституционния съд по темата и промененото изискуемо мнозинство от 2/3 на обикновено от 121 депутатски гласове.

"До края на годината очакваме 2 милиарда евро от Европейската комисия. Когато правителството започваше работа, не само траншовете бяха спрени, но и в трагично състояние бе изпълнението на проектите. Успяхме на база решителни и добре премислени усилия да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост", обяви вицепремиерът Томислав Дончев след заседанието на Министерския съвет в петък. По думите му предстои 440 млн. евро да ни бъдат платени по втория транш от ПВУ, като в четвъртък кабинетът е подал искане и за третото плащане в размер на 1,4 млрд. евро.

