Войната в Украйна:

Бедствие в три области: Загиналият в Елените бил на работа, издирва се багерист

03 октомври 2025, 16:25 часа 359 прочитания 0 коментара
Бедствие в три области: Загиналият в Елените бил на работа, издирва се багерист

"На територията на областите Бургас, Монтана и Перник има въведени в различни общини бедствени положения. От сутринта министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика оперативния щаб на МВР и беше въведен в действие плана при действия по точка наводнения", каза заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на брифинг. Стана ясно, че в областите Монтана и Перник има затворени пътища заради обилния снеговалеж, а най-критична е ситуацията в Елените, където и след вълната от деретата продължава да вали.

Междувременно се разбра, че министър Митов пътува, може и вече да е в Бургас, където да се организира работата на общинските кризисни щабове. ОЩЕ: Евакуират ваканционно селище Елените (ВИДЕО)

Загиналият на Елените

От МВР дадоха подробности за загиналия човек на Елените, като  той се е намирал в една от сградите. ОЩЕ: Първи загинал след огромните наводнения на "Елените", свидетели споделят шокиращи кадри (ВИДЕО)

"Той е бил в подземно помещение, негово работно място и не е бил уведомен за случващото се. Изказваме съболезнования на неговите близки", каза заместник-министър Тодоров. Той уточни, че системата BG Alert е задействана и показала своето информационно влияние, но за съжаление този човек се е намирал в такова място и помещение, до което не е достигнала информацията. 

Освен това на Елените се издирва един човек, който е багерист. 

Евакуацията на Елените

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Всички, които е трябвало да бъдат евакуирани, са се евакуирали веднага", добави заместник-министърът. 

Общо около 50 човека са гости и персонал на един от хотелите, които предстои да бъдат евакуирани. Част от тях са се качили на безопасни места на по-високи етажи и отказват да се евакуират, като ще се водят преговори с тях. ОЩЕ: Потоп в Елените: Лодки на армията се включват след слизането на вода от деретата (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МВР лошо време бедствено положение Елените BG-ALERT
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес