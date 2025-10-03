Бедствие в три области: Загиналият в Елените бил на работа, издирва се багерист

"На територията на областите Бургас, Монтана и Перник има въведени в различни общини бедствени положения. От сутринта министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика оперативния щаб на МВР и беше въведен в действие плана при действия по точка наводнения", каза заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на брифинг. Стана ясно, че в областите Монтана и Перник има затворени пътища заради обилния снеговалеж, а най-критична е ситуацията в Елените, където и след вълната от деретата продължава да вали.

Междувременно се разбра, че министър Митов пътува, може и вече да е в Бургас, където да се организира работата на общинските кризисни щабове. ОЩЕ: Евакуират ваканционно селище Елените (ВИДЕО)

Загиналият на Елените

От МВР дадоха подробности за загиналия човек на Елените, като той се е намирал в една от сградите. ОЩЕ: Първи загинал след огромните наводнения на "Елените", свидетели споделят шокиращи кадри (ВИДЕО)

"Той е бил в подземно помещение, негово работно място и не е бил уведомен за случващото се. Изказваме съболезнования на неговите близки", каза заместник-министър Тодоров. Той уточни, че системата BG Alert е задействана и показала своето информационно влияние, но за съжаление този човек се е намирал в такова място и помещение, до което не е достигнала информацията.

Освен това на Елените се издирва един човек, който е багерист.

Евакуацията на Елените

"Всички, които е трябвало да бъдат евакуирани, са се евакуирали веднага", добави заместник-министърът.

Общо около 50 човека са гости и персонал на един от хотелите, които предстои да бъдат евакуирани. Част от тях са се качили на безопасни места на по-високи етажи и отказват да се евакуират, като ще се водят преговори с тях. ОЩЕ: Потоп в Елените: Лодки на армията се включват след слизането на вода от деретата (ВИДЕА)