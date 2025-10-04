Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а видяхме точно обратното

Най-тежкото е да се загуби човешки живот. Към днешна дата основната причина за тази трагедия е природата, този природен катаклизъм. Ще бъде обследван всеки елемент и ако има човешка намеса тя ще бъде намерена и всеки ще бъде наказан. Аз лично съм разпоредил на ДНСК още от утре ще проверят всички документи на сградите и при най-малкото нарушения - компромис няма да има, това го казвам със сигурност, това заяви в предаването "Панорама" по БНТ регионалният министър Иван Иванов.

Още: Трима са вече загиналите в "Елените", един от тях е служител на "Гранична полиция"

"Обяснявахме си коя политическа сила е първа, коя е втора – коя има по-голяма тежест на изборите и от влизане в такава кампания институциите забравиха за какво са там - и това е най-краткият път да се стигне до подобна трагедия", каза той. Този кабинет беше създаден, за да "спре безвремието", заяви регионалният министър. Каза още, че има изключително сериозни забележки по отношение на магистрала "Хемус".

Още: От МВР обявиха кой е загиналият служител на "Гранична полиция" при потопа в "Елените"

"Снощи до късно водих разговори с ръководството на АПИ с точни и ясни указания как да се действа, а днес видяхме точно обратното. И моите критики към тях са изключително сериозни. Включително към пътноподдържащите фирми – те ще бъдат глобени по най-сериозния начин. Предупреждавам, ако при следващият път има подобно несправяне с техните ангажименти, дисциплинарните наказания няма да закъснеят", категоричен бе министърът. Те не изпълниха задачите, които снощи им бяха поставени, заяви Иван Иванов.

Безводието

По отношение на проблема с безводието в Брезник регионалният министър заяви, че държавата предприема бързи мерки за справяне на ситуацията в Брезник и Плевен под формата на отпускане на средства. Проблемите са идентични, заяви министърът – остарялата водопреносна мрежа.

Още: Директорът на пожарната: Няма нови сигнали за бедстващи, утре започва разчистване и отводняване

"В Плевен ситуацията не е различна. Десетилетия местни управници са неглижирали този проблем, защото е валял дъжд. Сега когато имаме климатични изменения - тази вода изчезва, няма откъде да дойде и чешмите спират. И сега ние тръгваме да правим нещо, което с години не е правено", каза той.

Още: "С какво заслужиха тези хора": Наводнение засегна семейството на убитата от АТВ Христина (ВИДЕО)

Иван Иванов поясни, че "намират помпени станции в храсти, гори – сега в момента ги възстановяваме". Тук безхаберието е било на n-та степен, заяви регионалният министър. "Това нещо е можело да се предвиди от всеки градоначалник и да го направи", обясни още Иванов. Действията са решението, а не седенето, приказването и карането, заяви още регионалният министър.

Още: Бедствие в три области: Загиналият в Елените бил на работа, издирва се багерист