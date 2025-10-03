Войната в Украйна:

Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент"

03 октомври 2025, 23:52 часа 476 прочитания 0 коментара
Руските власти обявиха журналистката Марина Овсянникова, станала известна с това, че на живо по държавната телевизия се противопостави публично на руската инвазия в Украйна и по-късно избяга в чужбина, като "чуждестранен агент", предаде ДПА. Руската държавна новинарска агенция ТАСС съобщи решението по-рано днес, позовавайки се на министерството на правосъдието. Категоризирането за "чуждестранен агент" се използва от Кремъл за стигматизиране на опозиционни фигури и критици. Лицата, включени в списъка, са подложени на редица ограничения и неблагоприятни условия в Русия.

Коя е Марина Овсянникова?

Овсянникова, която по онова време все още работеше в руската държава телевизия, привлече международното внимание през 2022 г., когато се появи по време на предаване на живо с плакат с антивоенни надписи, малко след като Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна, отбелязва ДПА.

След случилото се тя работи за кратко за германския вестник "Велт", както и за други медии, преди да се върне отново в Русия, където организира протест срещу войната. През октомври 2022 г. адвокатът ѝ обяви, че тя е напуснала страната завинаги и е заминала за Европа. През 2023 г. руски съд я осъди задочно на осем години и половина в наказателна колония.

