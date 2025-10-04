Важна стъпка към мира: От Хамас съгласни да освободят всички израелски заложници

„Хамас цени арабските, ислямските и международните усилия, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на войната в сектора Газа, обмен на пленници, незабавно предоставяне на помощ, отказ от окупацията на сектора и отказ от изселването на нашия палестински народ. В този контекст и с цел прекратяване на войната и пълно изтегляне на войските от сектора, движението обявява съгласието си да освободи всички пленници, живи и мъртви, съгласно формулата за размяна, предложена от президента Тръмп, при осигуряване на необходимите условия за размяната. В този контекст движението потвърждава готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници за обсъждане на подробностите“. Това се казва в официалното изявление на Хамас.

От организацията също така заявиха, че са готови да предадат управлението на Газа на палестински орган от независими технократи на базата на национален палестински консенсус и с подкрепата на арабските и ислямските страни. Хамас е готов да обсъди останалите предложения „в рамките на всеобхватен палестински национален форум, в който организацията ще вземе участие“, става ясно още от изявлението.

Въпреки това от съобщението става ясно, че Хамас не са съгласни с някои от аспектите на предложението, засягащи „бъдещето на Ивицата Газа и законните права на палестинския народ“. Според организацията, те трябва да бъдат решени въз основа на „единодушна национална позиция и съответните международни закони и резолюции“. Кореспондентът на Ал Джазира Али Хашем заяви, че изявлението е отворило „прозорец за преговори“. „В рамките на следващите 48 часа има възможност за сериозна комуникация“, каза той.

Хашем заяви, че Хамас може да има резерви относно предложенията за международен преходен орган, ръководен от бившия премиер на Обединеното кралство Тони Блеър, който да наблюдава управлението на следвоенна Газа. Планът не предвижда и път за евентуално обединение с окупирания от Израел Западен бряг в бъдеща палестинска държава. „Вероятно имат много резерви по този въпрос, защото по някакъв начин това изолира Газа от цялата палестинска кауза. Те не искат да видят Газа изолирана от по-голямата картина“, казва Хашем.

Нов ултиматум на Тръмп

Припомняме, че по-рано Тръмп постави ултиматум на Хамас, че ако организацията не приеме мирния му план и не се съгласи с условията до неделя вечерта, ги очакват „адски последствия“.

На 30 септември държавният глава на Щатите вече бе дал ултиматум на "Хамас" да каже "да" на мирния му проект - "три-четири дни". Те изминаха без отговор от групировката, но Тръмп реши да удължи срока, вместо да предприема действия - очевидно има разгорещени дискусии по детайлите на плана зад кулисите.

В петък, 3 октомври, Тръмп написа в собствената си социална платформа Truth Social, че споразумение трябва да бъде постигнато до 18:00 часа вашингтонско време в неделя, 5 октомври. Това е 01:00 ч. на 6 октомври българско време (след полунощ в неделя срещу понеделник).

"Ако това споразумение за ПОСЛЕДЕН ШАНС не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще се разрази ад, какъвто никой не е виждал досега. ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ЩЕ ИМА МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК", написа Доналд Тръмп в публикацията си в Truth Social.

Какво предвижда планът на Доналд Тръмп за Газа?

Планът му предлага незабавно прекратяване на боевете в Ивицата Газа и освобождаване в рамките на 72 часа на 20-те живи израелски заложници, държани от "Хамас". Трябва групировката да върне и телата на 28 заложници, за които се смята, че са мъртви. В замяна Израел ще трябва да освободи стотици палестински затворници. "Хамас" трябва да се разоръжи и да не участва в бъдещо управление на Газа.

Проектът на Тръмп е съставен от 20 точки и също така включва създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

Смята се, че част от политическото ръководство на "Хамас" в Катар е склонно да приеме плана с някои корекции, съобщи по-рано BBC. Военният лидер на групировката в Ивицата Газа обаче е против. "Хамас" очевидно не желае да се лиши от последния си жокер в преговорите - заложниците, защото след като ги освободи още в началото на споразумението, остава без лостове в дискусиите.

